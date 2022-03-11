Leroy Merlin поставил точку в вопросе работы в России

DIY-ретейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, намерен продолжить работу на российском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо партнерам ретейлера, которое подписали заместитель гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в РФ - ИФ) Эрика Пуле и директор по взаимодействию с поставщиками Анна Гончарова.

«Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании», - сказано в нем.

Как указано в письме, компания подтверждает отсутствие намерения штрафовать партнеров за недопоставки.

«Однако мы ожидаем от вас партнерского подхода и выполнения уровня сервиса (...) Нам с вами крайне важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов», - подчеркивается в сообщении.

Ретейлер также заверил, что будет рассматривать запросы на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (от трех до пяти дней), однако предупредил, что не собирается принимать необоснованное повышение.

Несмотря на уход некоторых игроков с российского рынка, Leroy Merlin открыт к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента. Компания также сообщила о создании штаба по импортозамещению.