ВТБ выдал 12 млн карт "Мир"

Портфель национальных платежных карт в ВТБ превысил 12 млн штук, сообщает пресс-служба банка. Только за последние две недели клиенты банка открыли более 270 тыс. карт «Мир», 65 тыс. из которых — цифровые.

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За первую неделю марта интерес к картам «Мир» увеличился в 3,5 раза к предыдущей неделе и в четыре раза — к 14-20 февраля. При этом спрос на цифровые карты «Мир» к предыдущей неделе вырос в 3 раза.

Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и за рубежом, в том числе, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

В настоящий момент клиентам банка доступны цифровые дебетовые и кредитные карты на базе национальной платежной системы, а также дебетовые карты на пластике. В ближайшее время ВТБ планирует предоставить возможность заказать пластиковую кредитную «Карту возможностей» «Мир».