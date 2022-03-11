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45 минут назад

ВТБ выдал 12 млн карт "Мир"

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Портфель национальных платежных карт в ВТБ превысил 12 млн штук, сообщает пресс-служба банка. Только за последние две недели клиенты банка открыли более 270 тыс. карт «Мир», 65 тыс. из которых — цифровые.

ВТБ выдал 12 млн карт "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За первую неделю марта интерес к картам «Мир» увеличился в 3,5 раза к предыдущей неделе и в четыре раза — к 14-20 февраля. При этом спрос на цифровые карты «Мир» к предыдущей неделе вырос в 3 раза.

Карта «Мир» ВТБ принимается как в России, так и за рубежом, в том числе, в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

В настоящий момент клиентам банка доступны цифровые дебетовые и кредитные карты на базе национальной платежной системы, а также дебетовые карты на пластике. В ближайшее время ВТБ планирует предоставить возможность заказать пластиковую кредитную «Карту возможностей» «Мир».

Пресс-служба ВТБ напоминает, что решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России не повлияло на обслуживание клиентов внутри страны. Все транзакции по картам VISA и MasterCard, в том числе – оплата и снятие наличных – по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY, транзакций заграницей и оплаты в некоторых интернет-магазинах и онлайн-сервисах.

Компании,Visa,Банк ВТБ,
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