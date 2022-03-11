Табачная корпорация British American Tobacco объявила об уходе из России. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте компании.
В BAT заявили, что владение бизнесом в России в нынешних условиях не является устойчивым.
"Сегодня мы инициировали процесс быстрого перевода нашего российского бизнеса в полное соответствие с международными и местными законами. После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России", - говорится в заявлении.
В компании также добавили, что пока продолжат платить зарплату 2500 российским сотрудникам и помогут обеспечить их будущую занятость.
British American Tobacco является производителем таких брендов сигарет, как Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans и других, а также системы нагревания табака glo.