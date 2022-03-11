Herbalife приостанавливает работу в России

Американская компания специализированного питания Herbalife Nutrition ("Гербалайф нутришн") объявила о приостановке своей работы в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.
"Компания приостановит работу всех 62 центров продаж в России, а также не будет поставлять продукцию в страну", - говорится в заявлении.
Кроме того, Herbalife пожертвует всю полученную в РФ прибыль украинским беженцам.
По данным компании, Herbalife работает в России с 1995 года. Число ее дистрибьюторов на российском рынке в начале 2022 года составило около 44 тыс. При этом Herbalife не имеет производственных мощностей в России - вся ее продукция импортируется.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают или приостанавливают свою деятельность в России.