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44 минуты назад

Herbalife приостанавливает работу в России

ТАССТАССиещё 4

Американская компания специализированного питания Herbalife Nutrition ("Гербалайф нутришн") объявила о приостановке своей работы в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Herbalife приостанавливает работу в России
Фото: ReutersReuters

"Компания приостановит работу всех 62 центров продаж в России, а также не будет поставлять продукцию в страну", - говорится в заявлении.

Кроме того, Herbalife пожертвует всю полученную в РФ прибыль украинским беженцам.

По данным компании, Herbalife работает в России с 1995 года. Число ее дистрибьюторов на российском рынке в начале 2022 года составило около 44 тыс. При этом Herbalife не имеет производственных мощностей в России - вся ее продукция импортируется.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают или приостанавливают свою деятельность в России.

Компании,Владимир Путин,
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