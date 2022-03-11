Herbalife приостанавливает работу в России

Американская компания специализированного питания Herbalife Nutrition ("Гербалайф нутришн") объявила о приостановке своей работы в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

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"Компания приостановит работу всех 62 центров продаж в России, а также не будет поставлять продукцию в страну", - говорится в заявлении.

Кроме того, Herbalife пожертвует всю полученную в РФ прибыль украинским беженцам.

По данным компании, Herbalife работает в России с 1995 года. Число ее дистрибьюторов на российском рынке в начале 2022 года составило около 44 тыс. При этом Herbalife не имеет производственных мощностей в России - вся ее продукция импортируется.