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1 час назад

Motorola Solutions приостановила продажу продукции в России и Белоруссии

Говорит МоскваГоворит Москва

Речь также идёт о приостановке предоставления сервисных услуг. О своём решении руководство компании оповестило дилеров и дистрибьютеров.

Motorola Solutions приостановила продажу продукции в России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нём говорится, что Motorola Solutions «полностью соблюдает законные меры, принятые правительствами США и других стран».В перечень продукции компании входят радиостанции Motorola и программное обеспечение для систем связи, которое установлено в аэропортах Москвы.

В холдинг также входит система видеонаблюдения Avigilon, которую используют, в том числе, в казино и на стадионах.

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