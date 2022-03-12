Motorola Solutions приостановила продажу продукции в России и Белоруссии

Речь также идёт о приостановке предоставления сервисных услуг. О своём решении руководство компании оповестило дилеров и дистрибьютеров.

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В нём говорится, что Motorola Solutions «полностью соблюдает законные меры, принятые правительствами США и других стран».В перечень продукции компании входят радиостанции Motorola и программное обеспечение для систем связи, которое установлено в аэропортах Москвы.