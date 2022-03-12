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19 минут назад

Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в России

ТАССТАСС

Американская компания Colgate-Palmolive ("Колгейт-палмолив") приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в России
Фото: ТАССТАСС

"Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены, - говорится в заявлении. - Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность".

Причиной данного решения названы события на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Компании,Владимир Путин,ЕС,
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