Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в России

Американская компания Colgate-Palmolive ("Колгейт-палмолив") приостановила в Россию импорт всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Мы приостановили импорт и продажу всех товаров [в РФ], кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены, - говорится в заявлении. - Мы также прекратили все капиталовложения <...> и рекламную деятельность".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.