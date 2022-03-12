British American Tobacco передаст бизнес российскому партнеру

Одна из крупнейших в мире табачных компаний British American Tobacco заявила, что прекращает деятельность в России. Свой бизнес, в который входят марки Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, она передаст партнеру из РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством», - отметили в пресс-службе компании.

Также в заявлении говорится, что BAT позаботится о своих сотрудниках в России.

«Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячам сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем», - пояснили в компании.

Отмечается, что «после завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России».