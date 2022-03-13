Das Erste: Oтказ от газа из России грозит закрытием заводов

В статье для немецкого издания Das Erste аналитик Вера Вольфсккампф написала о том, что отказ от российского газа грозит закрытием заводов и нехваткой топлива для жителей Германии.

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По ее словам, Европа без больших затрат не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40 процентов от всего потребления в Старом свете. Еще более тяжелое бремя ляжет на заводы по производству удобрений, металлургическую отрасль и химическую промышленность. При этом некоторые предприятия, скорее всего, переедут из ФРГ в другие страны.

Эксперт, которую цитирует РИА Новости, уточнила, что немецкие власти должны заняться поиском альтернатив импорта топлива из России из-за поставленной цели по отказу от поставок российских энергоносителей, на что, в свою очередь, потребуется немало времени, вероятно, не менее трех лет. По словам экономиста Георга Захманна, поставки природного газа из Норвегии, Северной Африки, США и Катара могут заменить только половину необходимого Германии объема газа.