Das Erste: Oтказ от газа из России грозит закрытием заводов

В статье для немецкого издания Das Erste аналитик Вера Вольфсккампф написала о том, что отказ от российского газа грозит закрытием заводов и нехваткой топлива для жителей Германии.
По ее словам, Европа без больших затрат не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40 процентов от всего потребления в Старом свете. Еще более тяжелое бремя ляжет на заводы по производству удобрений, металлургическую отрасль и химическую промышленность. При этом некоторые предприятия, скорее всего, переедут из ФРГ в другие страны.
Эксперт, которую цитирует РИА Новости, уточнила, что немецкие власти должны заняться поиском альтернатив импорта топлива из России из-за поставленной цели по отказу от поставок российских энергоносителей, на что, в свою очередь, потребуется немало времени, вероятно, не менее трех лет. По словам экономиста Георга Захманна, поставки природного газа из Норвегии, Северной Африки, США и Катара могут заменить только половину необходимого Германии объема газа.
Отметим, что после того, как во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении представить программу того, как Европа может стать менее зависимой от российской энергии, на фьючерсных рынках цены на природный газ подскочили на 60 процентов. По трубопроводу "Северный поток - 1" из России в Германию транспортируется от 30 до 40 процентов поставок газа в Европейский союз. По данным эксплуатирующего консорциума Nord Stream AG, в прошлом году по трубопроводу "Северный поток-1", по которому с 2011 года газ идет из российского Выборга в немецкий Любмин было транспортировано 59,2 миллиарда кубометров природного газа. С 2011 года в Любмин поступило более 441 миллиарда кубометров газа, откуда он направляется в европейскую распределительную сеть.