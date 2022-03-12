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35 минут назад

Замглавы «Аэрофлота» покинул Россию

Елена Прошина

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пост Панова в соцсетях.

Замглавы «Аэрофлота» покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась», - написал он.

Панов стал заместителем гендиректора «Аэрофлота» в 2018 году. До этого восемь лет проработал в международной консалтинговой компании Bain & Company, а также был редактором финансового отдела в газете «Ведомости», заместителем главреда сайта издания.

Ранее СМИ сообщили об отставке подпавшего под санкции ЕС гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Утверждалось, что в ближайшее время он может быть назначен заместителем главы «Почты России».

Михаил Полубояринов и еще несколько бизнесменов были добавлены в черный список ЕС на этой неделе.

Компании,Михаил Полубояринов,Андрей Панов,Почта России,Аэрофлот,ЕС,
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