Commerzbank уходит из России

Немецкий Commerzbank решил уйти из России, следуя санкциям, наложенным западными политиками на Москву. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие транзакции. Разумеется, мы следуем санкциям», - сказано в заявлении банка.

До этого другой немецкий банк - Deutsche Bank - также объявил о закрытии бизнеса в РФ.