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45 минут назад

Commerzbank уходит из России

Елена Прошина

Немецкий Commerzbank решил уйти из России, следуя санкциям, наложенным западными политиками на Москву. Об этом сообщает Bloomberg.

Commerzbank уходит из России
Фото: ReutersReuters

«Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие транзакции. Разумеется, мы следуем санкциям», - сказано в заявлении банка.

До этого другой немецкий банк - Deutsche Bank - также объявил о закрытии бизнеса в РФ.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру РФ предложение о национализации 60 иностранных компаний, объявивших о приостановке работы в России.

Компании,Генпрокуратура РФ,
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