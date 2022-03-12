Commerzbank уходит из России

Немецкий Commerzbank решил уйти из России, следуя санкциям, наложенным западными политиками на Москву. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие транзакции. Разумеется, мы следуем санкциям», - сказано в заявлении банка.
До этого другой немецкий банк - Deutsche Bank - также объявил о закрытии бизнеса в РФ.
Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру РФ предложение о национализации 60 иностранных компаний, объявивших о приостановке работы в России.