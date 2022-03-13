Минпромторг РФ потребовал от металлургов ограничить наценку

Министерство промышленности и торговли РФ потребовало от металлургических компаний ограничить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20-25%. Об этом участникам рынка на совещании 10 марта сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Видео встречи есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил один из участников совещания. Факт встречи агентству подтвердили в пресс-службе министерства.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС

"Что я хочу до вас донести, до фактически всех - от производителей до переработчиков: цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают, - сказал Евтухов. - Цены должны быть опущены. <...> Максимальная наценка, которую мы можем вам разрешить, - 20%, может быть, 25%. <...> Цены должны быть снижены значительно. Поэтому я прошу себестоимость, прошу все пересчитать и выйти с консолидированным предложением".

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"Все контракты нужно перезаключить: контракты существующие, которые у вас заключены на этот год со всеми нашими предприятиями, в основном это как раз предприятия промышленности - по тем ценам, которые мы с вами согласуем", - отметил замглавы ведомства.

Он сообщил, что металлургическим компаниям нужно будет предоставить в министерство списки своих контрагентов, не являющихся конечными потребителями. При этом, по словам Евтухова, Минпромторг открыт к предложениям отрасли по ограничению наценки трейдеров - "5%, 3%, 7%".

"В прошлом году вы все заработали кучу денег, - обратился к участникам совещания замминистра. - Теперь нужно поработать на страну. Да, у вас подросли "косты" (себестоимость) по коксу, по углю. Ну давайте смотреть - мы и говорим: себестоимость нам покажите <...> Придется поработать на низкой рентабельности, на малой рентабельности <...> Вот так придется работать в нынешних условиях ближайшие полгода точно".

Евтухов попросил переработчиков лома скорректировать цены. "То же самое по лому: либо мы установим цены, мы по лому можем отдельное решение принять, либо вы сами примете решение и снизите цену на лом, работайте на минимальной марже", - отметил замминистра. "Я вам предлагаю определиться с ценой, либо мы вам запретим в принципе вывоз лома из страны и так же будем регулировать цены", - сказал Евтухов.

Альтернативная ситуация

В том случае, если участники отрасли не пойдут на ограничение маржи, цены на металлургическую продукцию будет устанавливать правительство РФ, подчеркнул замминистра.

"На сегодняшний день, если мы до этого не договоримся, подготовлена поправка, где правительству будет дано право устанавливать цены на продукцию производителей металла и на продукцию производителей строительных материалов. Тогда мы уже на правительственном уровне предпишем цены, вы по этим ценам будете торговать", - отметил Евтухов.

"Если мы увидим, что на внутреннем рынке не хватает товара, мы будем устанавливать ограничения на экспорт, но надеюсь, что до этого не дойдет", - также сказал замглавы Минпромторга.

Евтухов пообещал поддержку министерства сталелитейщикам. "Желательно как можно больше прямых контрактов, и мы будем выводить на вас компании, которые готовы с вами работать, особенно компании строительного сектора и компании, которые находятся в периметре нашего министерства", - отметил замглавы ведомства.