Европе может срочно понадобиться "Северный поток - 2"

Закрытая в Европе тема "Северного потока - 2" может вернуться в повестку дня в случае прекращения транзита российского газа через Украину. Если раньше такое не представлялось возможным из-за контракта между двумя странами, действующего до конца 2024 года, то сейчас транзит может быть прекращен из-за банальной аварии.

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В Евросоюзе не скрывают, что отказаться от российского газа не получится, а в ближайшей перспективе даже не удастся уменьшить его потребление. Существуют, конечно, планы по снижению средней температуры в жилье, но они утопичны. Например, в Германии, Великобритании и Нидерландах средняя температура в домах и так часто не превышает 20 градусов.

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Без украинского маршрута и "Северного потока - 2" предельный уровень прокачки российского газа в Европу может составить 135-140 млрд кубометров в год, отмечает старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. Уже в 2021 году все крупнейшие газотранспортные коридоры, кроме "Турецкого потока" и трубопроводов в страны Балтии, были загружены на очень высоком уровне, поэтому украинский транзит является в сегодняшних реалиях балансирующим маршрутом (позволяющим увеличивать и снижать поставки в зависимости от спроса. - "РГ"). Прокачка по нему в прошлом году составила 42 млрд кубометров, уточняет эксперт.

Полностью компенсировать украинский транзит в случае его прекращения не представляется возможным без запуска "Северного потока - 2", считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Если украинский транзит будет остановлен, а потребности Европы останутся на уровне прошлого года, то дефицит российского газа составит 25-30 млрд кубометров. Но, по всей вероятности, в 2022 году газа Европе потребуется больше, поскольку нужно будет заполнять почти полностью опустошенные за зиму подземные хранилища газа (ПХГ). Только на это, по предварительным оценкам, понадобится около 60 млрд кубометров газа.

"Трубы "Северного потока - 2" рассчитаны на 50 лет эксплуатации".

Кроме "Северного потока - 2" никаких других реальных альтернатив у Европы при остановке украинского транзита нет. Риторика об отказе от российских энергоносителей даже в среднесрочной перспективе нанесет существенный ущерб не только России, но и Европе. Разум рано или поздно должен восторжествовать, а запустить газопровод можно очень быстро, уверен Гривач.

Но эту уверенность разделяют не все. Запуск "Северного потока - 2" даже в экстренной ситуации маловероятен, так как газопровод не прошел сертификацию, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. По его мнению, после сделанных представителями ЕС заявлений уже сложно ожидать возобновления проекта.

Впрочем, политическая и экономическая ситуация в мире меняется стремительно. Еще полтора года назад никто не мог предсказать, что цены на нефть, газ и уголь поднимутся до рекордных значений, США будут искать возможности для сближения с Китаем, а адепт новых технологий Илон Маск станет призывать американские компании увеличивать добычу нефти. И здесь встает вопрос о том, сколько может пролежать "Северный поток - 2" на дне Балтийского моря без работы.