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1 час назад

Reuters: страны ЕС согласились заморозить активы Абрамовича

ТАССТАССиещё 1

Страны Евросоюза пришли к соглашению о введении санкций против российского предпринимателя Романа Абрамовича в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Страны ЕС согласились заморозить активы Абрамовича
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что неофициально санкции против Абрамовича были одобрены на встрече ЕС в воскресенье. По информации Reuters, продолжить обсуждение ограничительных мер против российских бизнесменов планируется в понедельник.

Агентство напоминает, что Абрамович, уже внесенный в санкционный список в Великобритании, является гражданином Португалии. Это означает, что Лиссабон может воздержаться от заморозки его активов и наложении на него запрета на поездки.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Абрамович значился в списке из 15 физических лиц, в отношении которых изучалась возможность применения ограничительных мер.

На рассмотрении ЕС находятся также дальнейшие экономические санкции против российских государственных предприятий, ведущих свою деятельность в сферах авиации и судостроения. По словам двух источников газеты, знакомых с ходом обсуждения санкционной политики, изучаются вопросы введения рейтингового запрета в отношении российских банков, запрета импорта продукции черной металлургии и новых инвестиций в энергетический сектор РФ, а также ограничения экспорта предметов роскоши.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Компании,Роман Абрамович,Владимир Путин,ЕС,
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