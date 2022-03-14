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49 минут назад

Австралия ввела санкции против Абрамовича, Миллера и Чемезова

Daily StormDaily Storm

Правительство Австралии сообщило о введении персональных санкций против владельца футбольного клуба «Челси» миллиардера Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, руководителя Ростеха Сергея Чемезова, главы «Транснефти» Николая Токарева, а также других россиян.

Австралия ввела санкции против Абрамовича
Фото: ТАССТАСС

«Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении российских предпринимателей, видных бизнесменов и их ближайших родственников, что свидетельствует о нашей приверженности принятию мер против людей, накопивших огромное личное богатство и имеющих экономическое и стратегическое значение для России», — указано на сайте Министерства иностранных дел.

Под санкции страны также подпали председатель правления банка «Россия» Дмитрий Лебедев, председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

10 марта власти Великобритании в санкционные списки внесли глав «Роснефти» и «Газпрома» Игоря Сечина и Алексея Миллера, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева, президента ВТБ Андрея Костина, главу «Транснефти» Николая Токарева, руководителя «РУСАЛа» Олега Дерипаску, а также миллиардера Романа Абрамовича.

Бизнесмену запретили продавать его футбольный клуб «Челси» без специального разрешения властей.

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