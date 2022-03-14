Австралия ввела санкции против Абрамовича

«Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении российских предпринимателей, видных бизнесменов и их ближайших родственников, что свидетельствует о нашей приверженности принятию мер против людей, накопивших огромное личное богатство и имеющих экономическое и стратегическое значение для России», — указано на сайте Министерства иностранных дел.