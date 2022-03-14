Компания McDonald’s подтвердила временную приостановку работы сети в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"Сегодня некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство. В целом приостановка работы намечена на 14 марта", - сказал представитель компании.

Ранее компания сообщила, что временно приостановит работу с 14 марта по всей России. При этом офис компании продолжит работать в прежнем режиме. Все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату. McDonald’s рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки.

В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что отдельные предприятия сети продолжают работу.