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1 час назад

Предприятия McDonald’s будут работать 14 марта до окончания производственных процессов

ТАССТАССиещё 9

Компания McDonald’s подтвердила временную приостановку работы сети в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"Сегодня некоторые предприятия еще работают последний день, так как завершают производство. В целом приостановка работы намечена на 14 марта", - сказал представитель компании.

Ранее компания сообщила, что временно приостановит работу с 14 марта по всей России. При этом офис компании продолжит работать в прежнем режиме. Все работники остаются в компании и продолжат получать полную заработную плату. McDonald’s рассматривает варианты использования временно закрытых помещений для организации центров волонтерской поддержки.

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В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что отдельные предприятия сети продолжают работу.

McDonald’s в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 850 предприятий в 62 субъектах РФ.

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