В ASUS захотели эвакуировать работников и бизнес из России

Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS планирует рассмотреть возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, передает «Интерфакс».
По ее словам, Тайвань «поддерживает другие демократии». Мэйхуа подчеркнула, что первостепенная задача - скорейшая «эвакуации российского бизнеса и персонала».
«Компания будет в целом заботиться о своей репутации», - заявила она журналистам в кулуарах парламента.
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к председателю правления ASUS Джонни Ши с призывом прекратить свою деятельность в России.
Также стало известно ранее, что японская компания Ricoh, производящая многофункциональные устройства, лазерные принтеры, фотоаппараты и видеокамеры, ПО и сетевые решения, решила приостановить поставки своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине.