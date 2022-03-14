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21 минуту назад

В ASUS предложили эвакуировать бизнес и работников из России

Лера Букина

Тайваньский производитель персональных компьютеров ASUS планирует рассмотреть возможность эвакуации работников и бизнеса из России. Об этом заявила глава экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа, передает «Интерфакс».

В ASUS захотели эвакуировать работников и бизнес из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Тайвань «поддерживает другие демократии». Мэйхуа подчеркнула, что первостепенная задача - скорейшая «эвакуации российского бизнеса и персонала».

«Компания будет в целом заботиться о своей репутации», - заявила она журналистам в кулуарах парламента.

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к председателю правления ASUS Джонни Ши с призывом прекратить свою деятельность в России.

Также стало известно ранее, что японская компания Ricoh, производящая многофункциональные устройства, лазерные принтеры, фотоаппараты и видеокамеры, ПО и сетевые решения, решила приостановить поставки своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине.

Компании,Михаил Федоров,
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