«Авито» поддержит российских предпринимателей

Крупнейшая в России онлайн-платформа объявлений «Авито» запускает пакет мер для поддержки представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Таким образом, компания планирует дать возможность предпринимателям — вне зависимости от размера и сферы их бизнеса — продолжить работу и привлекать новую аудиторию среди более чем 80 млн пользователей, сообщает сайт компании.

Фото: «Авито» «Авито»

Программа поддержки предпринимателей включает в себя увеличение числа каналов доставки, специальные тарифы на размещение объявлений, новые инструменты продвижения и аналитические сервисы, которые помогут сохранить эффективность бизнеса и найти новые возможности для развития. Для профессиональных пользователей, которые только подключились к платформе, доступны программы обучения и онбординга.

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«Цель компании сегодня как платформы для бизнеса — поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне», — заявил генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый.

Бизнес «Авито» объединяет пять вертикалей, охватывающих ключевые сферы жизни потребителя: товары, услуги, работа, авто, недвижимость. Компания объявила о мерах поддержки предпринимателей по всем этим направлениям.

В категории «Товары» расширяются возможности «Авито Доставки» и подключаются новые каналы: постаматы, курьерская доставка. Кроме того, у предпринимателей появится возможность доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку. Для компаний, которые изучают возможности расширения или запуска нового бизнеса, появится сервис «Аналитика спроса». Он поможет получить актуальную статистику по ключевым параметрам рынка и объективно оценить спрос и предложение в различных категориях. В подразделе «Оборудование для бизнеса» с 15 марта появится сервис мультилокации — предприниматели смогут выбрать регионы, в которых им наиболее интересно показывать объявления. Также в этой категории будет предложена скидка на размещение объявлений в 20%.

В категории «Авто» «Авито» вложит дополнительные ресурсы в развитие сервиса для дилеров, который позволит нарастить объем выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов. Для этого используются сервис «Авито Аукцион» — он уже запущен и работает в шести городах, а также система управления дилерским бизнесом Maxposter.

«Это позволит дилерам компенсировать снижение притока авто с пробегом», — отметили в компании.

Кроме того, усилится проверка достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов. Это позволит оградить покупателей от недобросовестных продавцов, а дилерам, которые ведут бизнес честно, получить больше покупателей. Также, дилерам будет доступна аналитика и экспертиза «Авито» по рынку автомобилей.

В категории «Недвижимость» «Авито» продолжит инвестировать в маркетинг в целях поддержания спроса и предложение на площадке. Компаниям будут доступны аналитика и собственная экспертиза «Авито» по состоянию рынка недвижимости.

«Будет усилена проверка достоверности и качества объявлений объектов недвижимости, подготовлены инструменты для застройщиков, которые позволят привлекать покупателей на конкретные проекты, а также появится возможность размещать медийную рекламу на площадке», — подчеркнули в компании.

Также «Авито» намерена поддержать клиентов других платформ после отмены их работы в России и разработать инструмент для ускоренной интеграции и обучения новых пользователей.

В категории «Услуги» будет пересмотрен подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг. В зависимости от сценариев состояния отрасли «Авито» также подготовит программу скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей на платформе. Первое объявление об услугах любой специалист или компания в большинстве категорий могут разместить бесплатно — платить за просмотры объявлений и контакты не нужно.

«В числе других мер поддержки категории Авито планирует развивать образовательные проекты чтобы помочь исполнителям работать с площадкой и продвигать свои услуги», — уточнили в «Авито».

В частности, в категории «Работа» «Авито» увеличивает ресурсы в развитие сервиса «Авито Подработка», который адресован тем, что нуждаются в дополнительном заработке и готов подрабатывать в удобные часы и дни. Соискателей дополнительно поддержат обучающими материалами. С помощью «Авито» они смогут найти ответы на такие распространенные вопросы, как составить резюме, как встать на биржу труда, что делать при сокращении и другие. Будет активизирована работа с региональными центрами занятости по публикации региональных вакансий на платформе.

С начала марта количество заказов на платформе увеличилось на 40%, количество сделок — на 30% по сравнению с февралем. Количество покупателей, которые ежедневно заходят на «Авито», показывает устойчивый рост и уже достигло 20 млн пользователей из разных регионов страны. В марте, по данным data.ai (App Annie), мобильное приложение «Авито» стало самым скачиваемым приложением в России для покупок.