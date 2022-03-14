Какие крупнейшие интернет-магазины есть в России

В работе российского интернет-магазина Wildberries 14 марта произошел сбой. Об этом сообщал портал Downdetector, ссылаясь на отчеты пользователей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

Клиенты утверждали, что у них возникли проблемы при работе с приложением и сайтом, в частности, были трудности при отслеживании заказов. Представители компании сообщили РИА Новости, что специалисты работают над устранением неполадок.

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Wildberries

Wildberries — один из крупнейших российских интернет-магазинов. Он занял первое место в рейтинге этого сегмента рынка, составленном агентством Data Insight в 2021 году. По данным аналитиков, онлайн-продажи Wildberries в 2020-м достигли 413 млрд рублей. Рост продаж по сравнению с предыдущим годом оценивается в 96%.

Гендиректор компании Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг Forbes "20 богатейших self-made женщин России", опубликованный 10 марта 2022 года. Состояние Бакальчук — 4,2 млрд рублей. Она владеет 99% Wildberries.

Ozon

Онлайн-магазин Ozon оказался на втором месте в рейтинге Data Insight после Wildberries. Его продажи в 2020-м достигли 197 млрд рублей, а рост продаж по сравнению с 2019 годом составил 144%. По информации открытых источников, Ozon является старейшим интернет-магазином в России (был создан в 1998 году). Его основатели — Александр Егоров и Дмитрий Рудаков. В настоящее время компанию возглавляет Александр Шульгин.

"Ситилинк"

Если Wildberries и Ozon — это универсальные магазины, где можно приобрести практически все, что угодно, то третий по объему продаж в России интернет-магазин "Ситилинк" торгует электроникой и техникой. Его онлайн-продажи за 2020 год оцениваются в 132,7 млрд рублей, а рост — в 97%.

"Ситилинк" является розничным проектом компании Merlion. В марте 2014 года генеральным директором "Ситилинк" был назначен Михаил Славинский.

DNS

Четвертый по объему продаж интернет-магазин также специализируется на цифровой и бытовой технике. Онлайн-продажи этой компании за 2020 год составили 116,7 млрд рублей, рост — 117%.

Штаб-квартира DNS находится во Владивостоке. Компания, которая, как и "Ситилинк", торгует не только через интернет, начинала свою деятельность в Находке (там открылись первые магазины). Позже деятельность DNS распространилась далеко за пределы Дальнего Востока и достигла столичного региона. Генеральный директор DNS — Алексей Попов.

"М.Видео"

Онлайн-магазин торговой сети "М.Видео" расположился на пятой строчке рейтинга. Его объем продаж — 113 млрд рублей, рост за год — 100%. Основным акционером компании "М.Видео", специализирующей на бытовой технике и электронике, является Саид Гуцериев. Генеральный директор — Энрике Фернандес.