VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей

«Мы понимаем, что многие представители среднего и малого бизнеса сегодня работают в онлайне. Вместе мы готовы развивать и дорабатывать свои сервисы, которые будут удобны предпринимателям и пользователям. Для этого мы создаем совет, который будет учитывать идеи и предложения предпринимательского сообщества. Уже сейчас в ВКонтакте свои товары и услуги продвигают более двух миллионов предпринимателей, только за последние выходные было создано более 100 тысяч бизнес-сообществ. На платформе "Бизнес ВКонтакте" предприниматели могут найти все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.