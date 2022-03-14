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48 минут назад

Pfizer приостановит инвестиции в России

ТАССТАССиещё 3

Американская фармацевтическая компания Pfizer приостановит запланированные инвестиции в России, но при этом продолжит поставлять в страну медикаменты. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании.

Pfizer приостановит инвестиции в России
Фото: ReutersReuters

"Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей", - отмечается в пресс-релизе.

При этом компания заявила, что сохранение поставок не означает, что она продолжит вести бизнес в России в обычном режиме.

"Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране", - говорится в распространенном сообщении.

Компании,Pfizer,
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