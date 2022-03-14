Pfizer приостановит инвестиции в России

"Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей", - отмечается в пресс-релизе.