Девелопер «Самолет» опроверг планы по сокращению сотрудников

Девелопер "Самолет" опроверг планы по сокращению численности штата сотрудников, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

Фото: «Самолет» «Самолет»

Ранее в профильных телеграм-каналах появилась информация, что "Самолет" планирует проработать стресс-сценарий, включающий сокращение продаж и увольнение части персонала. Кроме того, сообщалось, что компания сократила 50% своей рекламной кампании, прекратила меблировку квартир и в срочном порядке заменяет отделку с импортными материалами. Отмечалось и снижение цен в отдельных проектах до 10%.

"Самолет" - системообразующая компания российской экономики с развитой корпоративной культурой и системой управления. Для обеспечения устойчивости бизнеса мы обязаны прорабатывать разные сценарии развития событий и реагирования на них, но ни в одном из них сегодня нет планов по сокращению штата", - сообщили в пресс-службе девелопера.

Отвечая на вопрос по импортозамещению и меблировке, в компании подчеркнули, что более 90% материалов, которые используются в проектах, являются отечественными, а строительные объекты обеспечены ресурсами и материалами на месяцы вперед. При этом подбор замены небольшого сегмента материалов, недоступных сейчас, осуществляется в штатном режиме.

"Мы развиваем сеть поставщиков и не отказываемся от опции меблировки", - добавил представитель компании.

Также он отметил, что девелопер не снижал и не планирует снижать цены, так как наблюдается рост стоимости строительных материалов и повышение других финансовых расходов.