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1 час назад

Российские авиакомпании лишили сертификатов на полеты в ЕС

Вероника Полынина

Авиарегулятор Евросоюза Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС, сообщает РБК.

Российские авиакомпании лишили сертификатов на полеты в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока действие данных сертификатов не будет восстановлено», — говорится в сообщении регулятора.

В число авиакомпаний, лишившихся сертификатов, попали «Аэрофлот», S7, «Волга-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральские авиалинии», «Россия», Utair, «Победа», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутия», «Ямал», «Алроса», «Авиастар-ТУ», ОАО «Государственная компания 224 летный авиаотряд», корпорация «Иркут», компании «Туполев» и «Бериев», а также учебные центры, сервисные компании и авиация МЧС.

Без сертификата летной годности самолет не может выполнять полеты.

По словам Владислава Берлева, генерального директора A11 Group, в состав которой входят организация по поддержанию летной годности авиатехники и сертификационный центр по оценке летной годности воздушных судов, решение EASA «исключительно политическое». При этом он отметил, что сертификаты EASA не обнулены, а приостановлены, «так что есть надежда».

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