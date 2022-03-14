Российские авиакомпании лишили сертификатов на полеты в ЕС

«Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока действие данных сертификатов не будет восстановлено», — говорится в сообщении регулятора.

По словам Владислава Берлева, генерального директора A11 Group, в состав которой входят организация по поддержанию летной годности авиатехники и сертификационный центр по оценке летной годности воздушных судов, решение EASA «исключительно политическое». При этом он отметил, что сертификаты EASA не обнулены, а приостановлены, «так что есть надежда».