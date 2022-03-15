Новым гендиректором «Яндекса» стал Тигран Худавердян

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян назначен генеральным директором "Яндекса", на данном посту он сменит Елену Бунину . Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора "Яндекса" в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Елена Бунина, занимавшая должность гендиректора российского "Яндекса" с декабря 2017 года, останется в компании и продолжит быть ее HR-директором. Она также сосредоточится на развитии образовательных проектов.