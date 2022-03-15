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57 минут назад

Тигран Худавердян сменит Елену Бунину на посту гендиректора "Яндекса" в России

ТАССТАССиещё 8

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян назначен генеральным директором "Яндекса", на данном посту он сменит Елену Бунину. Об этом говорится в сообщении компании.

Новым гендиректором «Яндекса» стал Тигран Худавердян
Фото: ТАССТАСС

"Яндекс" объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора "Яндекса" в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Елена Бунина, занимавшая должность гендиректора российского "Яндекса" с декабря 2017 года, останется в компании и продолжит быть ее HR-директором. Она также сосредоточится на развитии образовательных проектов.

Тигран Худавердян является управляющим директором группы компаний "Яндекса" с 2019 года. Генеральным директором группы остается Аркадий Волож.

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