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28 минут назад

Еще 14 брендов решили повысить цены на авто в России

На территории России началась «вторая волна» повышения цен на машины за март. Так, скорректировали прайс-листы 14 автомобильных брендов, сообщает «Прайм» со ссылкой на Autonews.

Еще 14 брендов решили повысить цены на авто в России
Фото: ReutersReuters

В течение последних нескольких дней одновременно 9 автобрендов пошли на повышение стоимости своей продукции. Данная волна подорожания автомобилей в марте является второй. В общей сложности в этом месяце прайс-листы переписали 14 компаний.

Ситуация обусловлена колебанием курса российской валюты и тяжелой геополитической ситуацией. Также целый ряд иностранных производителей принял решение остановить поставки своей продукции дилерам.

Новое подорожание коснулось BMW, Cadillac, Citroen, Hyundai, Genesis,Opel, Renault, Mitsubishi, Suzuki. Большая часть вышеуказанных брендов изменила цены всего модельного ряда.

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В начале марта поднялись цены на АвтоВАЗ, Kia, Lexus, Infiniti, УАЗ. Уточняется, что у дилеров цены на авто могут быть существенно выше.

Среди тех брендов, которые убрали все свои прайс-листы с сайтов, - Chery, Changan, Haval, Geely, Jeep, Peugeot, Skoda.

Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на источников на авторынке, сообщило, что китайский Haval повышает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера, почти на 50%.

Компании,Коммерсант,Автоваз,
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