На Украине национализируют тысячи российских вагонов

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробности процедуры не приводятся.

В конце февраля стало известно об уничтожении всех железнодорожных переходов между Россией и Украиной. В Киеве заявили, что эти переходы ранее обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов.