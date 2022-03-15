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39 минут назад

На Украине национализируют тысячи российских вагонов

Lenta.ruLenta.ru

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

На Украине национализируют тысячи российских вагонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности процедуры не приводятся.

В конце февраля стало известно об уничтожении всех железнодорожных переходов между Россией и Украиной. В Киеве заявили, что эти переходы ранее обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Глава государства объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.

Компании,Владимир Путин,Укрзализныця,
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