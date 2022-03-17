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2 часа назад

"Ъ": в российских банках вырос спрос на специалистов сферы продаж и IТ

ТАССТАССиещё 2

Российские банки в период с 24 февраля по 15 марта резко увеличили спрос на персонал сферы продаж и IТ. Количество открытых вакансий за это время выросло до 25 тыс., что на 13% превышает количество вакансий на начало февраля, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на данные рекрутингового агентства HeadHunter.

Вырос спрос: Банки РФ стали остро нуждаться в ряде специалистов
Фото: ТАССТАСС

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество открытых вакансий увеличилось в 2,4 раза. В сегменте продаж в настоящий момент открыто 14,1 тыс. вакансий, что почти в семь раз больше, чем в прошлом году, в сегменте IТ - 5,1 тыс. вакансий, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году.

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Подобный рост может быть связан с реакцией на ситуацию в финансовом секторе, когда на первый план выходит реализация банковских продуктов, прежде всего краткосрочных вкладов, пояснила изданию главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, отъезд IТ-специалистов из страны "вряд ли мог оказать существенное влияние на рост спроса, поскольку речь идет не о смене работы, а о смене локации". Усиление фокуса на направлении продаж связано с возможным уходом иностранных игроков и ростом конкуренции за долю рынка и клиентов среди российских банков, добавила эксперт.

"Банки проходят масштабную перестройку бизнеса, которая требует большого количества специалистов в разных областях, в том числе в IT, рисках, комплаенс-подразделениях, юридической сфере, клиентском сервисе", - объяснила гендиректор рекрутингового агентства "МайСерч" Мария Янковская.

Ранее крупнейший финансовый институт Германии - Deutsche Bank - объявил о сворачивании бизнеса на территории России, международная финансовая корпорация Citi сообщила об увеличении количества направлений деятельности, по которым прекратит работу в России, а в крупнейшем банке Италии UniCredit заявили, что рассматривают прекращение деятельности в России из-за возросших рисков.

В феврале - марте 2022 года страны Запада ввели беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявила о начале специальной военной операции на Украине, направленной на ее демилитаризацию и денацификацию.

Компании,Мария Янковская,Наталья Данина,Коммерсант,
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