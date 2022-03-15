Порошенко перестал быть миллиардером

Бывший президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

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Американский журнал опубликовал новый список самых богатых людей мира. Украинские миллиардеры потеряли значительную часть своего капитала из-за военных действий на территории страны.

Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 млрд долларов. Половина этой суммы - оценка 75-процентной доли в «Метинвесте» с учетом накопленной прибыли за 2021 год. По подсчетам Forbes, с начала российской спецоперации на Украине Ахметов обеднел на 9,5 млрд долларов.

На втором месте оказался глава «Интерпайп» Виктор Пинчук с 1,9 млрд долларов против 2,5 млрд годом ранее. 900 млн долларов состояния Пинчука приходится на недвижимость за рубежом, около 500 млн – на наличные средства и другие ликвидные активы.

Владелец Ferrexpo Константин Жеваго обеднел на 800 млн долларов долларов, до 1,3 млрд долларов. Акции его компании значительно подешевели с начала спецоперации, и сейчас 50-процентный пакет бизнесмена оценивается в 578 млн долларов.

Статус миллиардеров удалось сохранить Вадиму Новинскому (1,3 млрд долларов), Владу Яценко (1,1 млрд долларов), Геннадию Боголюбову (1,1 млрд долларов) и Игорю Коломойскому (1 млрд долларов).