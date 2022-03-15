Порошенко перестал быть миллиардером

Бывший президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
Американский журнал опубликовал новый список самых богатых людей мира. Украинские миллиардеры потеряли значительную часть своего капитала из-за военных действий на территории страны.
Ринат Ахметов сохранил первое место в рейтинге самых богатых украинцев с оценкой состояния 4,2 млрд долларов. Половина этой суммы - оценка 75-процентной доли в «Метинвесте» с учетом накопленной прибыли за 2021 год. По подсчетам Forbes, с начала российской спецоперации на Украине Ахметов обеднел на 9,5 млрд долларов.
На втором месте оказался глава «Интерпайп» Виктор Пинчук с 1,9 млрд долларов против 2,5 млрд годом ранее. 900 млн долларов состояния Пинчука приходится на недвижимость за рубежом, около 500 млн – на наличные средства и другие ликвидные активы.
Владелец Ferrexpo Константин Жеваго обеднел на 800 млн долларов долларов, до 1,3 млрд долларов. Акции его компании значительно подешевели с начала спецоперации, и сейчас 50-процентный пакет бизнесмена оценивается в 578 млн долларов.
Статус миллиардеров удалось сохранить Вадиму Новинскому (1,3 млрд долларов), Владу Яценко (1,1 млрд долларов), Геннадию Боголюбову (1,1 млрд долларов) и Игорю Коломойскому (1 млрд долларов).
Участники прошлогоднего списка экс-президент Украины и владелец фабрики Roshen Петр Порошенко, а также владельцы сети магазинов «Эпицентр» Александр и Галина Гереги перестали быть долларовыми миллиардерами.