Eli Lilly приостановила ввоз некоторых лекарств в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила о приостановке инвестиции и экспорта неосновных лекарств в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать [от нашей компании] необходимые им лекарства», — указано в заявлении Eli Lilly and Company.

Компания также сообщила о намерении передать прибыль от продаж в России в качестве пожертвований организациям, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.

В заявлении компании также выражена «глубокая обеспокоенность трагической гибелью невинных людей на Украине» и надежда на скорейшее прекращение боевых действий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.