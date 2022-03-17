Amazon приобрела Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд

Американская корпорация Amazon закрыла сделку по приобретению кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд долларов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
По его данным, слияние стало возможно после того, как ранее во вторник антимонопольный регулятор ЕС счел, что сделка не создает проблем с конкуренцией в странах Евросоюза. Согласно информации Блумберга, в будущем соглашение может оспорить Федеральная торговая комиссия США, если большинство ее членов проголосует за подачу судебного иска.
Новое приобретение, ставшее крупнейшим за последние 5 лет, позволит Amazon более эффективно конкурировать с такими сервисами потокового вещания, как Netflix и Disney+. Так, например, Amazon получит права на "Джеймса Бонда" - франшизу, которая заработала около $7 млрд в мировом прокате.