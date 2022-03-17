Amazon приобрела Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд

Американская корпорация Amazon закрыла сделку по приобретению кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 млрд долларов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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По его данным, слияние стало возможно после того, как ранее во вторник антимонопольный регулятор ЕС счел, что сделка не создает проблем с конкуренцией в странах Евросоюза. Согласно информации Блумберга, в будущем соглашение может оспорить Федеральная торговая комиссия США, если большинство ее членов проголосует за подачу судебного иска.