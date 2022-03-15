Сокурсник Дурова создал российский аналог Instagram

В России появится новая социальная сеть «Россграм» — аналог заблокированного в РФ Instagram. Одним из создателей сайта и приложения стал предприниматель Александр Зобов, на портале указано, что он учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

Фото: Reuters Reuters

«Российский аналог Инстаграм с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS будет запущен 28 марта 2022 года. Для обычных пользователей доступ откроется в апреле», — говорится на сайте «Россграма».

Там также отмечается, что сначала доступ к соцсети предоставят топ-блогерам и партнерам. В «Россграме» будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, краудфандинг, реферальная программа и другие.

Создателями российского аналога Instagram стали предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов.