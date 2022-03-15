Илона Маска заподозрили в закупке алюминия у российского олигарха

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) продолжает закупать российский алюминий у компании «Русал». Об этом сообщает один источник CNBC.

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Американский производитель электромобилей Tesla Motors, инженер и миллиардер Илон Маск закупает алюминий на миллионы евро у «Русала» — компании, которая ранее находилась под американскими санкциями и чей владелец Олег Дерипаска числится в санкционных списках до сих пор, сообщает CNBC. На слухи в компании Tesla не отреагировали, а в компании «Русал» отказались от комментариев.