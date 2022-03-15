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57 минут назад

Илона Маска заподозрили в закупке алюминия у российского олигарха

Ura.RuUra.Ru

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) продолжает закупать российский алюминий у компании «Русал». Об этом сообщает один источник CNBC.

Илона Маска заподозрили в закупке алюминия у российского олигарха
Фото: ReutersReuters

Американский производитель электромобилей Tesla Motors, инженер и миллиардер Илон Маск закупает алюминий на миллионы евро у «Русала» — компании, которая ранее находилась под американскими санкциями и чей владелец Олег Дерипаска числится в санкционных списках до сих пор, сообщает CNBC. На слухи в компании Tesla не отреагировали, а в компании «Русал» отказались от комментариев.

Ранее Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот держит американцев за «дурачков». Так миллиардер отреагировал на твит, ранее размещенный Байденом. В нем президент похвалил американские компании за производство электромобилей. В перечне перечисленных Байденом компаний Tesla не оказалось.

Компании,Илон Маск,Олег Дерипаска,Джозеф Байден,Tesla Motors,Русал,
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