В Samsung подготовят план действий по работе в России

В Samsung Electronics следят за экономическими санкциями, которые были введены против России, а также готовят план действий по минимизации ущерба для своего бизнеса. Об заявил вице-председатель южнокорейской компании Samsung Electronics Хан Чон Хи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

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«Мы разработаем планы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, направленные на минимизацию ущерба нашему бизнесу, и будем действовать в соответствии с ними», - подчеркнул он.

Хан Чон Хи напомнил, что поставки продукции в Россию компания приостановила.

Ранее в Samsung заявили, что приостановка поставок продукции в Россию обусловлена логистическими трудностями. Вместе с тем заводы компании на территории России продолжают функционировать.