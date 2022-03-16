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1 час назад

В Samsung подготовят план действий по работе в России

Лера Букина

В Samsung Electronics следят за экономическими санкциями, которые были введены против России, а также готовят план действий по минимизации ущерба для своего бизнеса. Об заявил вице-председатель южнокорейской компании Samsung Electronics Хан Чон Хи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В Samsung подготовят план действий по работе в России
Фото: ReutersReuters

«Мы разработаем планы реагирования на чрезвычайные обстоятельства, направленные на минимизацию ущерба нашему бизнесу, и будем действовать в соответствии с ними», - подчеркнул он.

Хан Чон Хи напомнил, что поставки продукции в Россию компания приостановила.

Ранее в Samsung заявили, что приостановка поставок продукции в Россию обусловлена логистическими трудностями. Вместе с тем заводы компании на территории России продолжают функционировать.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.

Компании,Samsung,ЕС,
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