«Автоваз» второй раз за месяц поднял цены

«Автоваз» с 16 марта поднял стоимость автомобилей Lada второй раз за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актуальный прайс-лист компании.

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Уточняется, что относительно предыдущих цен подорожание по шести основным семействам автомобилей Lada составило в среднем 8%.

Так, минимальная стоимость седана Lada Granta составляет 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. рублей), Vesta - 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. рублей), Xray - 1 млн 106,9 тыс. рублей (+9,6% или 97 тыс. рублей), Niva Travel - 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6% или 63 тыс. рублей), трехдверной Niva Legend - 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. рублей). Цена на универсал Lada Largus начинается от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. рублей).

Ранее 16 марта сообщалось, что АвтоВАЗ повысил рекомендованные цены на техническое обслуживание (ТО) автомобилей Lada. Соответствующее информационное письмо, в котором указаны новые цены на ТО, получили все официальные дилерские центры бренда.