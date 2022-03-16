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1 час назад

Швейцарский производитель лекарств ограничит работу в России

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России. Таким образом, производитель примкнул к списку коллег, которые временно сворачивают бизнес в России. Но фирма по-прежнему обещает продолжать поставки критически важных лекарств. Об этом сообщило Reuters. Ранее решили сократить деятельность в РФ фармацевтические компании Lilly и AbbVie.

Швейцарский производитель лекарств ограничит работу в России
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, Novartis прекратит инвестиции, маркетинговую деятельность и все научные мероприятия, организуемые компанией или внешними сторонами в России.

«Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg указал, что завод компании в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка. На предприятии работают порядка 2000 сотрудников. Ранее ряд других крупных фармацевтических компаний также решили сократить деятельность в России.

Производитель из США Lilly заявил, что продолжит отправлять лекарства от рака и диабета в Россию. При этом компания приостановила продажи так называемых «несущественных лекарств», а также все инвестиции и рекламные акции.

В Lilly заявили, что больше не станут проводить в России новые клинические испытания. Другая американская фармацевтическая компания AbbVie, производящая инъекции для лечения морщин Botox, временно приостановила продажу всех своих эстетических продуктов в стране.

Ранее Росздравнадзор объяснил отсутствие препаратов для лечения щитовидной железы в российских аптеках. По данным ведомства, это связано не с перебоями в поставках, а с ажиотажным спросом. За месяц россияне стали покупать препараты для терапии заболеваний щитовидки в 5–10 раз чаще.

Компании,AbbVie,Росздравнадзор,
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