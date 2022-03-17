Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах

Елена Прошина

Ряд сахарных заводов России начали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах, пишут «Известия».

Сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции, следует из письма ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу от 16 марта.

Организация попросила ФАС оценить ситуацию и принять меры реагирования. В «Русбренд» входят, в том числе международные компании, среди которых Nestle, Unilever, Danone, производящие продукты в России. В письме говорится, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток.

Кроме того, производители жалуются на то, что стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — подчеркивается в письме. «Русбренд» поясняет, что выбор альтернативных поставщиков существенно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в России.

Как сообщает Минсельхоз, производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме. При этом в ведомстве заявили, что не располагают информацией об использовании цен в долларах.

Компании,ФАС России,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители