Сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах

Ряд сахарных заводов России начали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах, пишут «Известия».

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Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции, следует из письма ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу от 16 марта.

Организация попросила ФАС оценить ситуацию и принять меры реагирования. В «Русбренд» входят, в том числе международные компании, среди которых Nestle, Unilever, Danone, производящие продукты в России. В письме говорится, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток.

Кроме того, производители жалуются на то, что стоимость сахара выросла на 60-70% без пояснений и переговоров.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — подчеркивается в письме. «Русбренд» поясняет, что выбор альтернативных поставщиков существенно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в России.