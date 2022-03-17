Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
37 минут назад

Фармпроизводители попросили поднять цены на жизненно важные лекарства

Елена Прошина

Производители лекарств в России просят поднять цены на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП), сообщают «Известия».

Фармпроизводители попросили поднять цены на жизненно важные лекарства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение по индексации цен на некоторые производимые лекарства в Федеральную антимонопольную службу и Росздравнадзор направила компания «Герофарм» — крупный производитель инсулина.

«Индексация поможет избежать дефицита препаратов и обеспечит их наличие во всех субъектах России. Индустрия готова и намерена обеспечивать препаратами российский рынок, но, поскольку цены на ЖНВЛП практически не индексировались в рублях с 2007 года, у фарминдустрии закончился запас прочности», — сообщил директор компании Петр Родионов.

Как заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, наиболее остро вопрос касается препаратов из низкого ценового сегмента — до 100 рублей. Как считают представители отрасли, чтобы избежать дефицита лекарств, цены должны быть проиндексированы не менее чем на 20%. Они обосновывают это тем, что стоимость по ряду позиций не менялась 15 лет.

Решить проблему можно как с помощью повышения цен, так и включением изменения курса рубля в механизм регулирования стоимости ЖНВЛП. До этого кабмин России уже внес такое предложение в Госдуму. Изменение стоимости лекарств из списка жизненно необходимых увеличит нагрузку на бюджет, на гражданах скажется минимально, полагают эксперты.

Компании,Петр Родионов,Виктор Дмитриев,ФАС России,Росздравнадзор,Госдума,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители