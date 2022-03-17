Фармпроизводители попросили поднять цены на жизненно важные лекарства

Производители лекарств в России просят поднять цены на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП), сообщают «Известия».

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Предложение по индексации цен на некоторые производимые лекарства в Федеральную антимонопольную службу и Росздравнадзор направила компания «Герофарм» — крупный производитель инсулина.

«Индексация поможет избежать дефицита препаратов и обеспечит их наличие во всех субъектах России. Индустрия готова и намерена обеспечивать препаратами российский рынок, но, поскольку цены на ЖНВЛП практически не индексировались в рублях с 2007 года, у фарминдустрии закончился запас прочности», — сообщил директор компании Петр Родионов.

Как заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, наиболее остро вопрос касается препаратов из низкого ценового сегмента — до 100 рублей. Как считают представители отрасли, чтобы избежать дефицита лекарств, цены должны быть проиндексированы не менее чем на 20%. Они обосновывают это тем, что стоимость по ряду позиций не менялась 15 лет.