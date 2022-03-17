Что будет после ухода зарубежных маркетплейсов

C российского рынка за последние недели полностью или частично ушли несколько зарубежных маркетплейсов. Среди них ASOS, сервисы Net-a-porter, Yoox (входят в Net-a-PorterGroup) и Farfetch, а также Etsy, eBay и Amazon, пишут "Известия".

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"По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", — говорится в официальном заявлении EBay.

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На сайте ASOS отмечается, что в данный момент компания не осуществляет доставку в Россию и не может "предложить оформление возвратов или возвраты средств в связи с проблемами с обработкой наших платежей".

Тем временем в компании AliExpress, которая остается на рынке, сообщили, что не отмечают серьезных изменений в своей работе.

"Все рублевые платежи для пользователей AliExpress Россия по картам MasterCard и Visa работают в обычном порядке, кроме оплат с помощью Apple Pay и Google Pay. Это означает, что можно оплачивать товары на AliExpress картами, которые были выпущены в России вплоть до срока их истечения", — сказали в компании.

В AliExpress также отметили, что оплатить заказы можно картами "Мир" и электронными кошельками.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета", который тоже по-прежнему осуществляет торговлю, пояснили, что компания продает только российские товары.

"Существенного сокращения ассортимента мы сейчас не наблюдаем. Карты Visa и MasterCard российских банков работают, платежи проходят. По статистике также видим, что пользователи легко переориентировались с Apple Pay и Google Pay на оплату физическими картами", — рассказали в "Яндекс.Маркете".

Эксперты сходятся во мнении, что прекращение поставок из Западной Европы некритично для оставшихся в России маркетплейсов. Большая часть продукции для этих онлайн-площадок ввозится из Китая и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, отечественные маркетплейсы работают с российскими продавцами, а последние в нынешних условиях продолжат свое сотрудничество с крупными площадками. Такое мнение высказала директор по маркетингу СДЭК Ольга Сгибнева. Она считает, что к этим продавцам могут присоединиться и те, кто ранее предлагал свои товары в Instagram.

"Соответственно, отток зарубежных продавцов на маркетплейсах будет компенсирован за счет новых селлеров, у которых нет других вариантов, кроме как переориентироваться на другие площадки сбыта", — полагает Сгибнева.

По ее словам, логистические цепочки внутри страны остаются прежними.

Около 90% транспортируемых товаров приходится на автомобильные и железнодорожные перевозки, поэтому закрытие воздушного пространства не отразится на работе таких компаний, как Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", заявил Дмитрий Кондрашов — ведущий менеджер компании FulEx, которая обеспечивает доставку грузов для маркетплейсов.

По мнению экспертов, на маркетплейсах стоит ждать повышения цен. Колебание курса рубля и подорожание логистических услуг отразятся на стоимости доставки потребителю, а также на розничной и оптовой стоимости самих товаров. Как считает Сгибнева, больше всего может подорожать техника, которая, в основном, производится за рубежом.

Помимо этого поднимется порог бесплатной доставки покупателям. Это приведет к возвращению "допандемийного сценария потребления": клиенты будут заказывать через интернет только крупные товары или большие партии, а остальное станут покупать в розницу, считает глава компании "МойСклад" Аскар Рахимбердиев.

"По моим прогнозам, стремительный рост маркетплейсов, который мы наблюдали последние два года, замедлится, спрос перераспределится на офлайн-розницу, которая окажется дешевле", — сказал он.

Эксперты расходятся во мнении, стоит ли ждать появления новых игроков на рынке в связи с уходом зарубежных маркетплейсов. Кондрашов полагает, что замещение освободившийся ниши произойдет в ближайшее время.

Гендиректор компании XWAY (операционного партнера российских маркетплейсов) Антон Ларин считает маловероятным появление новых крупных площадок в обозримой перспективе.

"Открытие новых маркетплейсов потребует больших финансовых вложений, что в нынешних реалиях кажется рискованным", — сказал Ларин.