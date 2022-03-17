Qualcomm приостановила продажи в России

Американская компания Qualcomm , специализирующаяся на производстве полупроводников, приостановила продажи в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в среду сообщил в Twitter старший вице-президент предприятия по связям с государственными органами Нейт Тиббитс.

"Компания Qualcomm призвала к мирному урегулированию агрессии на Украине. Мы пожертвовали средства организациям, оказывающим помощь украинскому народу, и одобряем взносы сотрудников. Мы поддерживаем санкции и соблюдаем законы США, поэтому не продаем продукцию российским компаниям", - говорится в твите.

Данное заявление было размещено в ответ на твит Михаила Федорова, обвинившего Qualcomm в продолжении операций на территории России и косвенной поддержке России.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.