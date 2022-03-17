Экс-канцлер Австрии покинул совет директоров «Лукойла»

Совет директоров «Лукойла» покинул бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Компанию ему составили президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс. Это следует из информации на сайте компании.

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Сейчас в составе совета директоров компании числятся лишь восемь человек, а не 11. На сайте есть пометка, что список размещен «с учетом выбывших членов совета директоров».