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36 минут назад

Экс-канцлер Австрии покинул совет директоров «Лукойла»

Совет директоров «Лукойла» покинул бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Компанию ему составили президент TTG Global LLC Тоби Гати, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс. Это следует из информации на сайте компании.

Экс-канцлер Австрии покинул совет директоров «Лукойла»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в составе совета директоров компании числятся лишь восемь человек, а не 11. На сайте есть пометка, что список размещен «с учетом выбывших членов совета директоров».

В настоящее время в списке представлены президент компании Вагит Алекперов, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев, член АРДС, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», председатель совета директоров компании, до 2020 года занимавший должность первого исполнительного вице-президента (разведка и добыча) Равиль Маганов, президент ООО «Матрикс эдвайзорс», член совета директоров «Роснано» Павел Теплухин, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, член совета директоров, ранее занимавшая должность вице-президента, главного бухгалтера Любовь Хоба, член совета директоров «Автотор холдинг», председатель ревизионной комиссии «МСП банк» Сергей Шаталов, академик РАН, д. э. н., профессор, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли Борис Порфирьев.

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