В «Магнит» прокомментировали высокий спрос на сахар

«Магнит» прилагает все усилия для того, чтобы
регулярно доставлять сахар в магазины сети. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.
В компании заявили об отсутствии объективных оснований для локальных всплесков спроса на этот продукт в торговых точках.
«Магнит» делает все возможное, чтобы регулярно доставлять его (cахар — ред.) в свои магазины, в том числе самостоятельно фасует его на своих линиях без посредников. Но встречаются и локальные всплески иррационального спроса, которые не имеют под собой никаких объективных оснований», — заявили в пресс-службе ретейлера.
Накануне компания сообщила об увеличении почти в 24 раза — до 107 тонн в день — объемов собственной фасовки сахара для удовлетворения повышенного спроса покупателей. «Магнит» также подчеркивал, что в настоящее время собственных мощностей сети достаточно, чтобы обеспечивать до 25% продаж сахара в сети и в значительной степени покрывать возросший спрос.
Ранее 17 марта в интернете стали распространять видео, в котором покупатели разбирают менее чем за минуту весь имеющийся на прилавке сахар в одном из магазинов торговой сети.
Главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов ранее объяснил, почему люди бросились скупать товары в магазинах. По его словам, это связано с боязнью стремительного роста цен, а также ажиотажным уходом массы иностранных компаний и производителей с потребительского рынка РФ. Эксперт подчеркнул, что у соотечественников также проскальзывают страхи дальнейшего обесценивания накопленных средств. Он отметил, что не все готовы доверить свои сбережения банкам, пусть даже и на выгодных условиях.