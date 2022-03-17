В «Магнит» прокомментировали высокий спрос на сахар

«Магнит» прилагает все усилия для того, чтобы

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регулярно доставлять сахар в магазины сети. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В компании заявили об отсутствии объективных оснований для локальных всплесков спроса на этот продукт в торговых точках.

«Магнит» делает все возможное, чтобы регулярно доставлять его (cахар — ред.) в свои магазины, в том числе самостоятельно фасует его на своих линиях без посредников. Но встречаются и локальные всплески иррационального спроса, которые не имеют под собой никаких объективных оснований», — заявили в пресс-службе ретейлера.

Накануне компания сообщила об увеличении почти в 24 раза — до 107 тонн в день — объемов собственной фасовки сахара для удовлетворения повышенного спроса покупателей. «Магнит» также подчеркивал, что в настоящее время собственных мощностей сети достаточно, чтобы обеспечивать до 25% продаж сахара в сети и в значительной степени покрывать возросший спрос.

Ранее 17 марта в интернете стали распространять видео, в котором покупатели разбирают менее чем за минуту весь имеющийся на прилавке сахар в одном из магазинов торговой сети.