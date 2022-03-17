Промсвязьбанк готов предоставить полный спектр финансовых услуг в Крыму

Промсвязьбанк (ПСБ) готов работать в Крыму, в частности предоставить полный спектр финансовых услуг населению и предприятиям полуострова. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

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"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системнозначимого банка", - сообщила пресс-служба ПСБ.

В банке отметили, что появление в Крыму одного из крупнейших универсальных банков с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст "финансовую магистраль" для сотрудничества полуострова со всеми субъектами РФ.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, что крупные российские компании, в том числе банки, теперь могут спокойно начинать работу в Крыму, потому что на фоне новых западных санкций им уже нечего бояться. Глава государства пояснил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует на полуострове, но теперь "учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире".

О ПСБ

Промсвязьбанк является универсальным банком. Основан в 1995 году, входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) и сопровождения крупных государственных контрактов. ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ.