Российские магазины начали отменять скидки и промоакции

С конца февраля поставщики X5 Group стали отказываться от промоакций и скидок на продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

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При этом уточняется, что многие поставщики не отказываются от скидок совсем, а предупреждают о паузе, чтобы позднее вернуться с новым промопланом.

В сети "Верный" также подтвердили отказ от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию. За последнее время такое решение приняли треть поставщиков. Сеть "Азбука Вкуса" столкнулась с похожей ситуацией.

По словам источника издания в одной из федеральных сетей, промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в России, но и отечественные производители. В основном это компании, зависимые от импортного сырья.