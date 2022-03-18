В России заявили о росте цен на яйца

Производители яиц на заседании совета директоров Росптицесоюза заявили о росте цен на яйца для торговых сетей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В Минсельхозе сообщили, что в настоящее время птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». В ведомстве ожидают, что ситуация стабилизируется благодаря временному запрету экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Отмечается, что традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой. Однако в этом году стоимость на продукт выросла за полтора месяца, и на сегодняшний день цены уже поднялись на 15-25 процентов. Источник издания предполагает, что ближайший месяц цены могут повыситься до 30-40 процентов.