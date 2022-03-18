Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир рассказал в письме сотрудникам, почему Burger King продолжает работу в России, несмотря на стремление компании уйти с рынка РФ.

Он подчеркнул, что в совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал. По словам Шира, ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций.

Создатель «Шоколадницы» Александр Колобов контролирует трех других партнёров RBI в России. Он отвечает за работу около 800 ресторанов Burger King. Отмечается, что Колобов отказался прекращать деятельность по требованию концерна. Сам RBI является владельцем 15% акций. У него нет возможности в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнеров компания приняла решение запустить процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.

По словам Шира, для закрытия ресторанов в судебном порядке необходима помощь властей РФ, однако концерт ее не сможет получить в связи с ситуацией на Украине.

«Хотели бы мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить деятельность? Нет. Но мы хотим быть прозрачными в своих действиях и объяснить, какие шаги мы предприняли», - отметил Шир.