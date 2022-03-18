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49 минут назад

Россиянам назвали замену ушедшим западным компаниям

Лера Букина

Отечественные предприниматели и производители из тех стран, которые отказались вводить против России санкции, займут ниши, освободившиеся в связи с уходом зарубежных компаний с рынка РФ. Об этом заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев в интервью «Ленте.ру».

Россиянам назвали замену ушедшим западным компаниям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России, как отметил дипломат, уже давно функционируют компании из Китая. В частности, спросом у россиян пользуются китайские производители автомобилей, бытой техники, смартфонов и компьютеров.

«Российские потребители знают и любят китайские бренды, которые, в свою очередь, с уважением относятся к своим клиентам, не зря оказавшим им доверие», — подчеркнул Зиновьев.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. В частности, о временном закрытии точек в Москве объявили такие бренды, как IKEA и «Макдоналдс».

Ранее «Известия» сообщили, что турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken планирует выйти на российский рынок. По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, собственники бизнеса уже ведут первые переговоры с российскими торговыми центрами. Если стороны договорятся, уже через месяц новый бренд откроет до десятка собственных точек, отметил он.

Компании,Булат Шакиров,МИД России,McDonald's,Ikea,ЕС,
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