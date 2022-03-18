Уйти нельзя, остаться: Burger King не смог остановить работу в России

Владельцы сети ресторанов быстрого питания Burger King в РФ отказались уходить с российского рынка после введения западных санкций. Об этом сообщил Дэвид Шир, президент по международным вопросам холдинга Restaurant Brands International Inc. (RBI), в который входит Burger King.

"Мы связались с главным оператором бизнеса (в РФ - прим. ТАСС) и потребовали прекращения работы ресторанов Burger King в России. Они отказались это сделать", - говорится заявлении Шира, размещенном на официальном сайт RBI.

Он пояснил, что "нет законных оснований, которые позволили бы в одностороннем порядке изменить контракт (о франшизе) или разрешить одному из партнеров просто уйти или вообще отменить все соглашение".

"Мы начали процесс отчуждения нашей доли в бизнесе. Мы хотели бы сделать это немедленно, но ясно, что это займет немного времени, учитывая условия существующего соглашения о совместном предприятии", - отметил Шир.

Он также сообщил, что RBI "приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказал в одобрении новых инвестиций и расширении сети ресторанов в России".

Шир напомнил, что в совместное предприятие на российском рынке, кроме "ВТБ Капитал", входят украинская финансовая группа Investment Capital Ukraine. Операционную деятельность около 800 ресторанов Burger King в России контролирует создатель сети кофеен "Шоколадница" Александр Колобов.

McDonald's, KFC и Burger King в прошлом году посещали больше всего россиян по отношению к другим сетям общепита, такое исследование провело РБК.

Участвовали восемь городов-миллионников, в том числе Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. 55% жителей столицы часто едят в McDonald's, 43% — в KFC, а 38% — в Burger King.

В начале марта компании, которые владеют этими ресторанами, заявили, что частично или полностью приостанавливают работу в России. Но многие заведения открыты по франшизе, поэтому в стране могут остаться даже несколько точек McDonald's, все рестораны которого официально должны закрыться на неопределенный срок в понедельник.

Многие рестораны открыты по франшизе, то есть ими владеют отечественные предприниматели. Возьмем сеть KFC, которая принадлежит американской компании Yum! Brands: на конец прошлого года в России было открыто 1086 ресторанов, при этом больше семисот заведений принадлежат российским бизнесменам. У McDonald's 850 ресторанов в России, больше 100 открыты по франшизе. У Burger King и вовсе почти все 800 заведений управляются местным франчайзи, правда теперь компания их не поддерживает, в том числе в отношении маркетинга, цепочки поставок и инвестиций. В любом случае, заставить такие рестораны закрыться практически невозможно, считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы и председатель комитета ресторанного бизнеса в «Деловой России» Сергей Миронов:

— Они останутся, как бы на них ни давили, как бы на них ни пытались нажимать. Это самостоятельные, автономные абсолютно предприниматели, которые вложили деньги в свои рестораны. И я думаю, что договор коммерческой концессии, который у них заключен с обладателем франшизы, не предусматривает вот такое одностороннее расторжение. Ну и даже если бы он предусматривал, то как франшизы заставить закрыться? Подадут на них в российский суд и будут много лет судиться? Бесперспективное, мне кажется, занятие.



— Материнская компания больше не поддерживает.



— Нет никакой проблемы. Это все очень просто, главное — основная система. Все изменения KFC, Burger King — это простейшие вещи. Ну что, они изменят котлету или положат новый огурец внутрь — люди не отличат один бургер от другого, это я вам точно говорю. У всех франшиз они отличаются в разных частях света: немножко другое мясо, немножко другая мука.



— То есть, может быть, и не весь McDonald's еще уйдет из страны?



— Да, вполне возможно.

Сергей Миронов добавляет, что средний срок договора по франшизе — 5 лет. Но даже по истечении этого времени ресторан может немного изменить название и продолжить работать, к тому же российские суды вряд ли будут положительно настроены в отношении западных компаний. Но даже если McDonald's, KFC и Burger King окончательно уйдут с российского рынка, их можно будет заменить российскими сетями общепита, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, 99% продуктов — это отечественные поставщики, а сотрудников можно приглашать из закрывшихся ресторанов. Власти столицы заявили, что выделят полмиллиарда рублей на льготные кредиты для создания дополнительной сети быстрого питания, хотя их точек и так в Москве сейчас около 12 тысяч. Продолжит ресторанный критик и основатель проекта Taste of Russia Дмитрий Алексеев:

«Например, «Теремок», #FARШ, «IL Патио», «Грабли» и многие другие бренды российские даже в условиях сильнейшей конкуренции, которая была. Потому что не секрет, что крупные американские международные компании развиваются с очень дешевых кредитов, которые, условно, дают им там. То есть если сравнить с кредитами, которые наши рестораторы могут получить здесь, то просто невероятно в это поверить, что у нас есть еще российские операторы фастфуда. Если зарубежные фастфуды уйдут, здесь будет, я думаю, в течение очень быстрого времени развитие колоссальное как уже имеющихся, так и новых. Как «Росинтер» в том числе — концепция, которая закрылась в результате прихода сюда, их просто купили и на их месте сделали другие. Например, «Ростикс». Это вообще не вопрос, причем не вопрос, условно, даже ближайших недель и месяцев».

Эксперты отмечают, что проще купить уже существующую сеть общепита, чем создать ее с нуля: немного поменять концепцию, вывеску, и готово. Пользователи соцсетей уже предположили, какие рестораны могут появиться вместо «Макдональдса». «Шаверма» — первая буква — перевернутый логотип «Макдональдса» или «Пельменная» со всем известной желтой буквой «М» в названии.

Ряд ресторанов McDonald's, работающих в Москве на условиях франчайзинга, продолжают оказывать услуги посетителям. Об этом стало известно в четверг, 17 марта.

В частности, открыты рестораны в аэропортах и на Ленинградском вокзале, а также окна «МакЭкспресс» около станций московского метро, передает ТАСС.

Возле закрывшихся ресторанов быстрого питания McDonald's в Москве установили 16 фудтраков, которые будут работать в ближайшие три дня в рамках фестиваля «Крымская весна». Об этом в четверг, 17 марта, сообщил руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.

— В течение трех дней фестиваля «Крымская весна» — в пятницу, субботу и воскресенье — в Москве будут работать 16 фудтраков, — рассказал он.

Глава департамента отметил, что среди фудтраков будут не только «матрешки», но и другие. Все они расположатся недалеко от ресторанов McDonald's. В них можно будет приобрести бургеры и блины, добавил Немерюк.

При этом он уточнил, что фудтраки не планируют продолжать работу после окончания фестиваля, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что на Пушкинской площади в Москве возле закрытого ресторана быстрого питания McDonald’s установили фудтрак-матрешку.

Ранее стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в стране.

11 марта стало известно, что McDonald's может вернуться в Россию через пару месяцев. Эксперты считают, что решение такого рода проблем «может занять где-то полтора месяца, 45 дней».

13 марта ресторан McDonald's у станции метро «Пушкинская» был переполнен посетителями накануне закрытия. Уточняется, что в заведении были заняты все сидячие места, а в помещении невозможно было протолкнуться.

14 марта компания McDonald’s подтвердила временную приостановку работы сети в России, предприятия работали в понедельник до завершения производственных процессов.

В России может появиться новая сеть быстрого питания Chitir Chicken родом из Турции. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

«На следующей неделе представители Chitir Chicken и управляющие российских ТЦ могут подписать договоры о сотрудничестве, а также контракты об аренде. Около 3—4 недель компании понадобится на ремонт помещений в РФ и на ввоз всего необходимого для запуска работы», — сообщил «Известиям» Булат Шакиров.

На сегодняшний день компания развивается в 17 странах мира.

По словам эксперта, на первом этапе обсуждений речь идет о запуске пяти-десяти заведений Chitir Chicken. В перспективе может быть создана сеть франчайзи-партнеров с 500-600 точками. Преимущественно планируется открытие ресторанов быстрого питания в городах-миллионниках: в Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Самаре и Екатеринбурге. Союз и РСПП готовы выносить на обсуждение в Минпромторг вопрос о государственной поддержке турецкой компании в России.

Заявка на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", внешне похожего на перевернутую "М" "Макдоналдса", поступила в Роспатент. Эту информацию "РГ" подтвердили в патентном ведомстве.

Документы были направлены еще 12 марта, добавили в Роспатенте. Заявитель - ООО "РУССКОЕ ПОЛЕ-ЛОГИСТИК" из подмосковных Люберец. Предполагается, что этот товарный знак будет использован для заведений общепита: как самостоятельных ресторанов, так и столовых в вузах или на производстве, и для доставки готовых блюд на дом.

"Сейчас она находится на стадии формальной экспертизы и пока даже не принята к рассмотрению", - отметили в Роспатенте.

Формальная экспертиза - это проверка комплекта документов и оплаты госпошлины. Если бумаги представлены, и нужная сумма была оплачена, кандидат на получение статуса охраняемой интеллектуальной собственности отправляется к экспертам. Именно им предстоит решить, есть ли у потенциального товарного знака необходимые признаки, которые позволят его зарегистрировать, в частности, не повторяет ли он другой, уже зарегистрированный, товарный знак.

В среднем рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака обычно занимает около четырех месяцев, добавили в Роспатенте.

Цены в российских заведениях общепита не будут ниже, чем в ресторанах западных компаний, объявивших о приостановке деятельности в РФ в той или иной форме (Burger King, «Макдоналдc» и другие), заявил NEWS.ru бизнесмен, владелец сети доставки суши Space Sushi Василий Коржов. Он объяснил, что «дешевле не получится» на фоне роста цен на сырьё, а «себе в минус никто работать не собирается». Эксперт добавил, что в РФ достаточно брендов с качественным продуктом.