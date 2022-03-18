«Газпром» заработал рекордно много денег

«Газпром» по итогам прошлого года получил рекордные 2,684 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 707 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2020 года, говорится в отчете компании.

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Выручка выросла на 57,3 процента, достигнув 6,389 триллиона рублей. Заработать рекордно много денег «Газпрому» позволил рост цен на топливо и наращивание поставок. Доходы компании от экспорта газа по итогам января-ноября прошлого года взлетели более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 47,02 миллиарда долларов.

В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Также на Западе компанию упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа.