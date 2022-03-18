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1 час назад

«Газпром» заработал рекордно много денег

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

«Газпром» по итогам прошлого года получил рекордные 2,684 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 707 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2020 года, говорится в отчете компании.

«Газпром» заработал рекордно много денег
Фото: ShutterstockShutterstock

Выручка выросла на 57,3 процента, достигнув 6,389 триллиона рублей. Заработать рекордно много денег «Газпрому» позволил рост цен на топливо и наращивание поставок. Доходы компании от экспорта газа по итогам января-ноября прошлого года взлетели более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 47,02 миллиарда долларов.

«Газпром» увеличил экспорт в девять стран

В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Также на Западе компанию упрекнули за желание получать прибыль с продажи газа.

В марте Европейский союз заявил о том, что намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. Такое решение было принято из-за ситуации на Украине.

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