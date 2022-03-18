Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Газпромбанк запустил новое платежное решение - кошелек GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту, чтобы совершить покупку в интернет-магазинах с выгодным кешбэком. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - сообщил банк.
Для использования сервиса не требуется скачивать на смартфон отдельное приложение, нужно на странице оплаты покупок в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти простую регистрацию, один раз привязать существующие банковские карты любого банка. При последующих покупках через кошелек GazpromPay потребуется только подтвердить операцию.
В банке отметили, что кошелек GazpromPay уже работает на сайтах ряда интернет-магазинов. В ближайших планах команды сервиса и Газпромбанка - существенное расширение списка партнеров интернет-магазинов, а также расширение функционала сервиса.