Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay

"Газпромбанк запустил новое платежное решение - кошелек GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту, чтобы совершить покупку в интернет-магазинах с выгодным кешбэком. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах", - сообщил банк.