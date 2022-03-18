На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха

В Италии арестован комплекс недвижимости, принадлежащий председателю совета директоров компании «Северсталь» Алексею Мордашову . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства.

Ранее правительство США объявило о крупном вознаграждении за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов на территории Соединенных Штатов. Согласно «Программе вознаграждений за возвращение активов клептократий», одобренной Конгрессом в 2021 году, за помощь в поиске активов, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества, любой человек может получить до 5 млн долларов (500 миллионов рублей).