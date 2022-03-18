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39 минут назад

На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха

Вероника Полынина

В Италии арестован комплекс недвижимости, принадлежащий председателю совета директоров компании «Северсталь» Алексею Мордашову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства.

На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха
Фото: РамблерРамблер

Арест комплекса недвижимости, который расположен с Ольбии на острове Сардиния, был произведен силовым подразделением министерства экономики – Финансовой гвардией.

В начале марта глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что власти страны приступили к процедуре конфискации имущества российских олигархов.

После этого в стране были арестованы яхта владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, недвижимость главы USM Holdings Алишера Усманова, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего председателя совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена. Также были конфискованы яхты Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко и вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Ранее правительство США объявило о крупном вознаграждении за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов на территории Соединенных Штатов. Согласно «Программе вознаграждений за возвращение активов клептократий», одобренной Конгрессом в 2021 году, за помощь в поиске активов, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества, любой человек может получить до 5 млн долларов (500 миллионов рублей).

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