На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха

В Италии арестован комплекс недвижимости, принадлежащий председателю совета директоров компании «Северсталь» Алексею Мордашову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства.
Арест комплекса недвижимости, который расположен с Ольбии на острове Сардиния, был произведен силовым подразделением министерства экономики – Финансовой гвардией.
В начале марта глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что власти страны приступили к процедуре конфискации имущества российских олигархов.
После этого в стране были арестованы яхта владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, недвижимость главы USM Holdings Алишера Усманова, телеведущего Владимира Соловьева и бывшего председателя совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена. Также были конфискованы яхты Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко и вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
Ранее правительство США объявило о крупном вознаграждении за помощь в определении местонахождения яхт российских олигархов на территории Соединенных Штатов. Согласно «Программе вознаграждений за возвращение активов клептократий», одобренной Конгрессом в 2021 году, за помощь в поиске активов, которая приведет к аресту, ограничению или конфискации имущества, любой человек может получить до 5 млн долларов (500 миллионов рублей).