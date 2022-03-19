Нефтесервисная компания Halliburton свернет бизнес в России

«У нас есть сотрудники как на Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций», — добавили в компании.