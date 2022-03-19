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2 часа назад

Нефтесервисная компания Halliburton Co. объявила об уходе из России

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Нефтесервисная компания Halliburton Co. сообщила о прекращении деятельности на территории России.

Нефтесервисная компания Halliburton свернет бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надёжности по мере свёртывания оставшихся операций в России», — говорится в официальном пресс-релизе.

В американской компании отметили, что Halliburton не имеет совместных предприятий на российской территории, а поставки комплектующих и продуктов в Россию были приостановлены несколько недель назад.

«У нас есть сотрудники как на Украине, так и в России, и конфликт сильно влияет на них, их семьи и близких по всему региону. С самого начала этого конфликта мы уделяли первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций», — добавили в компании.

Итальянский производитель шин Pirelli ранее заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы своих заводов в России в связи с событиями на Украине.

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Компании,Финансовый университет,
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